Una petizione per far rigiocare Italia-Inghilterra

LONDRA - I tifosi inglesi hanno lanciato una petizione per rigiocare la finale del Campionato Europeo di calcio con l'Italia sul sito Change.org. L'iniziativa nella mattinata di oggi, martedì, ha superato le 90.000 firme. Clicca qui per poter verificare il risultato in diretta.



Questa la motivazione. “La finale dell'Europeo non è stata affatto leale. Dopo che l'Italia ha ricevuto un solo cartellino giallo per aver trascinato i giocatori dell'Inghilterra come fossero schiavi. Tutte le spinte, i tiri e i calci e all'Italia è stato permesso di vincere? Decisamente di parte. L'Italia avrebbe dovuto ricevere un cartellino rosso per il suo gioco e la rivincita dovrebbe avvenire con un arbitro non di parte. Non è stato affatto giusto”.



Si tratta un po' di una moda del momento, dopo la petizione lanciata in Francia, che chiese di rigiocare l'ottavo di finale con la Svizzera, e quella comunque ironica del Belgio dopo la sfida con gli Azzurri.

