Una nuova versione della 'One Love' di Bob Marley per aiutare i bambini

GIAMAICA - Cedella Marley figlia del cantante Bob Marley, icona della musica reggae e dell’impegno sociale ha di recente dichiarato: “Più di quarant'anni fa, mio padre ha scritto One Love parlando di unità, pace e amore universale in un periodo in cui c'erano molti problemi nel mondo. Anche in un periodo in cui non siamo in grado di stare insieme, il suo messaggio rimane vero, possiamo superare questa crisi globale se ci uniamo attraverso un solo amore e un solo cuore”.



Già perché una delle canzoni più amate di Bob Marley, la celebre One Love, sarà in versione rivisitata la colonna sonora della nuova campagna dell’Unicef, a partire dal 17 luglio, per sostenere il mondo dell’infanzia afflitto dai problemi conseguenti alla pandemia. Va detto che questa canzone avrà non solo un significato simbolico dato il suo contenuto ma anche un’utilità concreta visto che tutti i proventi sosterranno direttamente Reimagine, la campagna globale dell'agenzia dell'Onu per evitare che la pandemia diventi una crisi duratura per i bambini e per garantire che il mondo post-pandemico sia più giusto ed equo per ogni bambino. Per sostenere il lancio della canzone, TikTok ospiterà un evento speciale e una challenge pubblica per i fan.