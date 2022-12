Una nuova app per scoprire le bellezze di Castelfranco

CASTELFRANCO – Un app per incrementare il turismo sostenibile a Castelfranco. Uno strumento comodo, rapido e intuitivo per fa scoprire, passeggiando le bellezze storiche, culturali e artistiche della città del Giorgione. È stata presentata ieri l’applicazione “Castelfranco Veneto. Arte, storia, turismo e ospitalità”, realizzata dalla sinergia tra la Pro Loco di Castelfranco e un gruppo di studenti del quinto anno del Liceo artistico ISISS “C. Rosselli” e dell’ITT “Barsanti" indirizzo informatica di Castelfranco, guidati dai loro docenti e altri professionisti e appassionati del settore.



L’applicazione, pubblica e gratuita, consente a cittadini e turisti di esplorare rapidamente e intuitivamente con il proprio smartphone gli edifici più significativi della città e di creare itinerari turistici personalizzati in modo semplice e divertente. Disponibile in tre lingue (italiano, inglese, tedesco), l’applicazione può suggerire diversi itinerari in base ai gusti o al tempo a disposizione dell’utente. Per ogni zona visitata della città, grazie alla geolocalizzazione, l’app propone inoltre non solo le bellezze artistiche, ma anche bar, ristoranti e strutture ricettive nell’area di riferimento.



“Un plauso alla Pro Loco per questa nuova opportunità frutto di una preziosa sinergia attivata con il mondo della scuola, un nuovo strumento che pone Castelfranco al passo dei tempi ed a servizio del turista” commenta Gianfranco Giovine, assessore al Turismo di Castelfranco, comune che ha fornito il proprio patrocinio.



Aggiunge la presidente della Pro Loco, Barbara Grassi: “Sono felicissima di questo prodotto che nasce da una grande sinergia tra scuole e territorio. La collaborazione è stata occasione di grande arricchimento anche personale, per il prezioso contributo recato da tutti i soggetti coinvolti. Colgo, dunque, l’occasione di ringraziare amici e colleghi che hanno aderito con entusiasmo a questa iniziativa”.



L’app è stata sviluppata da:

Testi a cura di Associazione Pro Loco di Castelfranco Veneto, Barbara Grassi , Sergio Prior , con validazione di Giacinto Cecchetto .

, , con validazione di . Traduzioni in lingua inglese di Ada Nigris, Nadia Palazzani e Claudio Campagnaro .

e . Traduzioni in lingua tedesca di Jenny Cappellin e Rosanna Carlostella .

e . Sviluppo del programma applicativo: ITT Barsanti (studenti: Edoardo Roberto Ginghina, Luca Martignon, Martin Meneghetti, Alessandro Perin, Giovanni Pivato e Francesco Pozzobon; professori: Claudio Franzi, Gianluca Melchiori ).

e professori: ). User Interface Design e User Experience Design: ISISS C. Rosselli ( classe 5AL Liceo Artistico - indirizzo Grafica ; professoressa Monica Perin ).

; professoressa ). Progetto grafico e realizzazione mock-up: Veronica Piotto, Francesco Turcato, Roberta Della Corte e Giorgia Benvenuto .

e . Illustrazioni: Roberta Della Corte .

. Editing fotografico: Giorgia Benvenuto e Veronica Piotto .

e . Logo: Angela Bosello.

Mappe: Riccardo Zinelli.