POSSAGNO - Una maratona di lettura fuori dal comune, quest'anno per la biblioteca di Possagno, tra tazze di porcellana e chiacchiere, l'invito a leggere della Regione Veneto è stato accolto dalla casa di riposo del paese, che ha organizzato un Tè e biscotti per accompagnare le letture. "Avevamo inziato a portare i nostri libri in casa di riposo quando è inziato il covid e i parenti non potevano più passare a salutare" spiega Alessandra, la bibliotecaria "L'idea è piaciuta e abbiamo continuato, ma gli ospiti non erano mai stati in biblioteca. Speriamo possa diventare un appuntamento ricorrente."

Sono stati ben 24 i volumi presi in prestito dagli ospiti. Lettori appassionati, di gialli e di romanzi, hanno fatto domande e richieste alla biblioteca, come la scelta di collane con i caratteri più grandi o l'acquisto di nuovi libri e raccontato anche aneddoti personali, qualche nottata passata insonne per i troppi gialli letti, i libri di casa e il tempo per la lettura relegato a notte fonda, finita la lunga giornata lavorativa. Dal pomeriggio di tè è biscotti, è arrivata da parte degli ospiti, la proposta di fare qualche recensione.

"Devo dire questo pomeriggio mi ha commosso" conclude la Alessandra "Abbiamo creato una tessera speciale per i nostri nonni, con un prestito più lungo, tre mesi. Ma a volte non servono: la signora Silvia, ad esempio, ha scoperto "Le sette sorelle" di Lucinda Riley e lo ha divorato in neanche 4 giorni."

"I nostri nonni si sono molto divertiti" sottolinea Samanta, operatrice "speriamo ci possano essere sempre più momenti di apertura verso la comunità." La Maratona Regionale di Lettura è stata per Possagno un successo: oltre agli ospiti della Casa di riposo e pensionato per anziani, la biblioteca ha conivolto nella maratona di lettura 100 bambini della Istituto Cavanis e 98 bambini della scuola pubblica e i laboratori hanno segnato il sold out.