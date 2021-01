Una lotta all'ultima plastica con il Concorso Lorenzoni Kids 2021

VITTORIO VENETO - In una società evoluta come la nostra, dove tuttavia si verificano ancora atti deplorevoli come l’abbandono dei rifiuti lungo le strade, episodi avvenuti anche in questi giorni nel comune di Refrontolo, sensibilizzare i giovani sul rispetto dell’ambiente è di vitale importanza.



L’Associazione Naturalistica Lorenzoni ha lanciato già da alcuni anni un concorso, dedicato ai ragazzi delle scuole secondarie di primo grado, volto a stimolare i ragazzi per farli riflettere su problematiche ambientali importanti che stiamo vivendo.



Abbiamo visto la natura risvegliarsi e riappropriarsi dei propri spazi, ma tutto ciò è rimasto solo un vago ricordo, dal momento che sembrerebbe non si possa far evolvere il progresso senza distruggere l’ecosistema che ci circonda. Il tema del concorso Premio G. Lorenzoni Kids 2021 è quindi “Plastica nata come una risorsa, diventata un problema.”



Coinvolgere le nuove generazioni su queste questioni, significa dare una possibilità al nostro mondo di poter sopravvivere e nelle scorse edizioni già molti ragazzi del Triveneto si sono cimentati in questa sfida, motivati dagli insegnanti.



Si tratta di un tema di attualità sul quale vale la pena interrogarsi, per capire come poter fare per rendere la nostra vita più rispettosa nei confronti della natura.



Le classi che desiderano partecipare dovranno inviare la domanda di partecipazione compilando apposito modulo entro il 31/1/2021 all’email concorsolorenzonikids@gmail.com. Sono ammesse al massimo 20 classi, individuate secondo l’ordine progressivo della richiesta di ammissione. Le prime tre classi che risulteranno vincitrici, riceveranno rispettivamente un premio del valore di euro 500, 300 e 200.



Per ulteriori informazioni, contattare la Dottoressa Roberta Lollo, coordinatrice del premio: 335 7020907.