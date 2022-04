Una lettera a Draghi da Vittorio Veneto: "Bisogna mantenere le misure contro gli aumenti di bollette e carburanti"

VITTORIO VENETO - Ascom Vittorio Veneto ha scritto una lettera al presidente del consiglio Mario Draghi. “È fondamentale proseguire nell’azione di contrasto al caro energia e al caro carburanti - si legge nella missiva -. Vanno conservati l’azzeramento degli oneri di sistema che gravano sulle bollette elettriche e la riduzione dell’Iva sul gas al 5%. Anche la misura “taglia-accise”, che scade il 22 aprile, va prorogata o sostituita dall’introduzione su base permanente dell’accisa mobile, riducibile in proporzione all’aumento dell’Iva in caso di incremento dei prezzi internazionali. La fine prematura di queste misure, invece, determinerebbe un rallentamento del Pil e spingerebbe l’inflazione verso l’8%, aprendo le porte alla recessione”.

“C’è forte preoccupazione per la situazione drammatica che il settore alberghiero e uno tra i suoi principali fornitori, quello dei servizi di lavanderia, stanno vivendo a seguito dell’incontrollato aumento dei prezzi dell’energia, del gas e delle materie prime” aggiunge l’associazione di categoria. Ascom chiede “l’innalzamento al 25% del credito d’imposta previsto per l’acquisto di energia elettrica, la proroga immediata di un trimestre per i crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas, l’Iva agevolata per l’acquisto di gas e delle misure di azzeramento/riduzione degli oneri di sistema”.