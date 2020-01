Una folla per i Carnevali di Marca, 10mila persone per le sfilate

SUSEGANA/CARBONERA - Altre 10.000 presenze per l'edizione 2020 dei Carnevali di Marca, che ieri hanno riempito di contagiosa allegria i centri di Carbonera (per la prima volta) e Susegana, dove l'associazione ha ancora una volta supportato la Pro Loco nell'organizzazione della sfilata di carri allegorici e gruppi mascherati.

A Carbonera, presentati da Claudia Vigato, hanno sfilato Asd Ardor Ginnaste, Comitato genitori scuola primaria Roncade (tema: Oceania), Basket Carbonera, Contrada Santa Lucia Castagnole di Paese (Candy Landia), Volley Carbonera, Comitato carnevale Selva (Stanlio e Ollio), Circolo Noi Carbonera, Amici di Rio San Martino Scorzè (Peter Pan), Calcio Mignagola, Gruppo Simpatia Musestre (Biancaneve e i sette nani), Pattinaggio Carbonera, Pro Loco S. Angelo Circolo “Noi” San Trovaso (Il Re Leone), Le Cartamodelle (Il riciclo), Amici di Merlengo (Il mare), Gruppo Carnevale Pero (Pero Express). Gran parte dell'amministrazione comunale ha assistito allo spettacolo insieme ai vertici dell'associazione Carnevali di Marca. Ottima anche la partecipazione di gruppi e associazioni locali, che hanno fatto proseguire la festa anche dopo l'arrivo a destinazione dei carri allegorici.

Oltre 6.000 le presenze stimate alla "prima volta" dei Carnevali di Marca a Carbonera, un numero che indubbiamente soddisfa gli organizzatori così come a Susegana, dove sono state stimate in poco più di 4.000 le persone presenti alla sfilata, ottimamente riuscita, per le vie del centro fino alla chiesa parrocchiale. Il pomeriggio è stato animato da Parrocchia di Bocca di Strada (tema: Cesare e i Romani), Gruppo “Sempre Quei” (Il circo), Gruppo Alpini e Asilo Sernaglia (Che musica maestro), Cusignana Colombere (Giungla in allegria), Amici di Quarto d'Altino (Il Paese delle meraviglie), Gruppo Fon Fierun Corbanese (La follia della Brexit), Gruppo Festeggiamenti Sernaglia (Sandokan), Gruppo Barcon Folly (Quello che non vorrei vedere), Cer di Soligo (Coccinelle Docg), Amici di Susegana (The Ghostbusters), Allegra Compagnia di Bidasio (Antica Roma), Gruppo San Gaetano (Fantasia), Parrocchia di Nervesa (Il tempo galoppa), Gruppo di San Giorgio in Brenta (Finché la politica discute... su tassi e valute). I Carnevali di Marca ritornano nel prossimo weekend in altri tre Comuni: Pieve del Grappa, Godega di Sant'Urbano (Pianzano) e Pieve di Soligo.