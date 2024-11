Una donna scivola lungo il sentiero e due giovani smarriscono la via: doppio intervento per il soccorso alpino

UDINE - Due interventi nel pomeriggio di oggi, domenica 10 novembre, hanno impegnato la stazione di Udine del Soccorso Alpino.



La prima chiamata, in comune di Stupizza, è arrivata dalla Sores intorno alle 15 con la segnalazione di una donna del 1992, del cividalese, scivolata sulla via Palma che collega il fondovalle al Monte Matajur dal versante Nord, con partenza nei pressi del valico di Stupizza. A chiamare i soccorsi è stato il compagno che era assieme a lei. Il tecnico dell'elisoccorso regionale, attivato dalla Sores assieme alla stazione di Udine del Soccorso Alpino, è stato calato con circa cinquanta metri di verricello in un bosco ripido di latifoglie misto a sassi, seguito dal medico e dall'infermiere a loro volta verricellati. I due escursionisti si trovavano in un posto infelice, nel cono d'ombra della montagna e indossavano abiti non facilmente visibili dall'alto: fortunatamente il bosco era in condizioni autunnali ed è così stato meno laborioso individuarli dall'alto con l'aiuto delle coordinate. È stato necessario tagliare alcuni arbusti ed effettuare delle manovre di corda per spostare la barella di una decina di metri in un punto dal quale poi la stessa barella è stata verricellata a bordo. L'elicottero ha eseguito una seconda rotazione per imbarcare due tecnici della stazione di Udine che attendevano al campo base e che sono stati verricellati sul posto per poter accompagnare a valle - in un'ora circa di cammino - la persona che era assieme alla giovane caduta



Un secondo intervento, invece, è stato necessario alle 16, per due giovani che hanno smarrito il sentiero Cai 742 dopo averne percorso il tratto tra Montemaggiore e Punta Maggiore. La loro posizione, rilevata con le coordinate fornite da Sores era tra il Rio Nero e il confine italo -sloveno intorno ai 950 metri di quota. I soccorritori della stazione di Udine assieme alla Guardia di Finanza si sono mossi a piedi per raggiungere i giovani e accompagnarli a valle.