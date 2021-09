Un weekend di festeggiamenti per i 50 anni della Poliportiva Mogliano Veneto

MOGLIANO VENETO – È stato un weekend all’insegna della festa e dello sport quello appena trascorso a Mogliano Veneto. Due giorni di eventi e tante sorprese per celebrare i primi 50 anni della Polisportiva Mogliano, punto di riferimento sportivo per l’intera Città e non solo.



Grazie alla preziosa collaborazione con la Pro Loco Mogliano, Piazza Caduti e via Don Bosco si sono trasformati in un’arena sportiva, con campi da basket e da pallavolo, in cui i tantissimi atleti tesserati hanno presentato le varie discipline che la Polisportiva propone – arrampicata, basket, danza, fitness, ginnastica artistica, judo, karate, pallavolo. Numerosi anche i ragazzi e le ragazze che, incuriositi, hanno potuto provare le attività guidati dai preparatissimi istruttori.



Oltre al futuro, nella due giorni organizzata dalla Polisportiva Mogliano, c’è stato posto anche per dolci ricordi. Diversi ospiti, che hanno contribuito a scrivere la storia della Polisportiva, infatti, si sono susseguiti raccontando divertenti aneddoti e importanti traguardi, guidati da Barry Mason, speaker radiofonico e ospite d’eccezione. Altri ricordi, invece, hanno trovato spazio nel maxischermo che ha proiettato le foto simbolo dei 50 anni della Polisportiva.



Anche il sindaco Davide Bortolato ha preso parte all’evento consegnando personalmente una targhetta per premiare lo storico presidente Romeo Girardi (che OggiTreviso ha intervistato in esclusiva in occasione dell’anniversario) “per meriti sportivi e sociali”.



“Per noi lo sport è sinonimo di valori, passione, sacrificio e comunità – si legge dal post pubblicato dal Sindaco nella sua pagina Facebook – ed è un piacere immenso vedere tante generazioni insieme testimoniare ciò”.



Ciliegina sulla torta è stata il flashmob in cui tutti gli atleti della Polisportiva, accompagnati dal gruppo moglianese Diverstiamoci, hanno danzato sulle note di The Greatest Showman.