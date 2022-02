Un villaggio delle fiabe, giocolieri equilibristi e maschere: a Treviso è tempo di Carnevale

TREVISO - Treviso torna a riempirsi di mascherine, coriandoli e divertimento. Sarà un carnevale itinerante nelle vie e piazze del centro quello che tra pochi giorni colorerà la città con tanti artisti, animazioni e sorprese, per far rivivere l’allegria della festa in maschera. I prossimi fine settimana, 19 e 20, 26 e 27 febbraio e martedì 1 marzo, torna a Treviso il Carnevale Trevigiano, organizzato dall’associazione Carnevali di Marca con il Comune di Treviso e il sostegno della Regione Veneto, appuntamento che, quest’anno, porterà nelle vie e nelle piazze del capoluogo della marca il Villaggio delle Fiabe, giocolieri, ballerini, una grande mongolfiera scenografica, trampolieri e animazioni itineranti.



La grande novità di questa edizione è dedicata ia più piccoli con il Villaggio delle Fiabe che prenderà vita sotto la Loggia dei Cavalieri e permetterà di immergersi in un luogo sospeso dai ritmi della città, caratterizzato dal fruscio del bosco e dal cinguettio degli uccellini. I protagonisti saranno la Casetta di Marzapane di Hansel e Gretel, la Torre di Raperonzolo, la carrozza di Cenerentola, il laboratorio di Geppetto, l’impronta del Gigante di Jack e il fagiolo magico e tanti piccoli indizi nascosti o mimetizzati a fare da riferimento ad altre storie tutte da scoprire.



Inoltre, ogni weekend e il “martedì grasso”, in centro storico si alterneranno artisti per spettacoli statici da gustare e magie itineranti: dalla mongolfiera gigante alle bici pazze che correranno lungo le vie condotte da giocolieri equilibristi e il mondo del Circo Fatato tutto da scoprire. A fare da sfondo alle animazioni ci sarà anche la mostra dei carri allegorici in piazza Aldo Moro e piazza Borsa: i bambini potranno così ammirare da vicino le grandi figure realizzate dalle associazioni del territorio.



“Dopo due anni di stop, il carnevale torna finalmente in città con una serie spettacoli itineranti e coinvolgenti. Sarà un carnevale responsabile, senza la tradizionale sfilata dei carri mascherati, ma non mancherà lo spirito allegro della festa dedicata soprattutto ai più piccoli”, afferma il sindaco Mario Conte. “La formula degli eventi diffusi, che ha già caratterizzato il Natale, è il modo migliore per celebrare un’altra grande tradizione del nostro territorio e un altro passo verso la normalità a cui ambivamo da tempo”.