Un uovo gigante per il Piccolo Rifugio di Vittorio Veneto

VITTORIO VENETO - Un uovo di Pasqua formato gigante: 30 kg di cioccolato fondente. E' il dono che nel pomeriggio del Sabato Santo il Lions Club Vittorio Veneto ha portato al Piccolo Rifugio di Vittorio Veneto.

In rappresentanza dell'associazione, Giovanni Barbantini, Annalina Sartori e Carla Da Ros hanno consegnato - non senza qualche fatica, visto il dolce peso- il maxi uovo a Gianni Natale, in rappresentanza della Fondazione Piccolo Rifugio, e a Paolino e Paolone, due degli ospiti della casa.

Da parte del Piccolo Rifugio un grande ringraziamento al Lions non solo per il dono in sè, ma anche per l'affetto che esprime.