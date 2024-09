Un uomo avvolto nella plastica tenta di imbarcarsi come bagaglio all’aeroporto

USA - Un episodio surreale si è verificato all'aeroporto internazionale di Miami lo scorso 27 agosto, quando un uomo, avvolto completamente nella pellicola verde normalmente utilizzata per proteggere i bagagli, ha cercato di imbarcarsi come fosse un semplice trolley. L’insolito tentativo, immortalato in un video diventato virale sui social, ha attirato l'attenzione dei passeggeri e del personale della LATAM Airlines. L'uomo, accompagnato da un amico che ha tentato di farlo passare per un bagaglio, è stato immediatamente fermato.

Nonostante la richiesta dell’amico di imbarcare il "trolley umano" nella stiva, lo staff della compagnia aerea ha rifiutato categoricamente, come prevedibile. Il siparietto ha provocato risate e incredulità tra i presenti, ma si è concluso con l'intervento della polizia, che ha scortato fuori i due protagonisti dell'episodio. Successivamente, si è scoperto che l’intera scena era una bravata pianificata per i social media, confermata dall’ironia dei numerosi commenti che hanno accompagnato la diffusione del video, ormai virale.