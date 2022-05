Un tir in partenza per l'Ucraina con 23 tonnellate di aiuti per cani e gatti

TRIESTE - Martedì 24 maggio in programma le operazioni di carico e partenza da Trieste - direzione Lviv (Leopoli) - di un tir carico di 23 tonnellate di cibo e forniture per cani e gatti colpiti dalla guerra in Ucraina.



Il carico fornito da Humane Society International, organizzazione no-profit per la protezione degli animali, comprende cibo per animali, trasportini, collari e guinzagli, cucce e un'ampia gamma di parafarmaci.



A riceverlo all’arrivo in Ucraina sarà l’organizzazione per la protezione degli animali UAnimals che distribuirà gli aiuti in tutto il Paese, per sostenere gli animali in difficoltà e le persone che si prendono cura di loro.



Il carico delle merci avrà inizio alle ore 10.15 del 24 maggio nel parcheggio del centro MaxiZoo, Rio Primario 1, 34148 Trieste (uscita superstrada “Valmaura”).





L'operazione fa parte di un articolato piano di interventi sviluppato da HSI in Europa a sostegno degli animali vittime del conflitto e delle loro famiglie, il quale comprende azioni sul campo, con invio di cibo, farmaci e materiale di prima necessità, accoglienza nei paesi confinanti e in Italia (in particolare a Trieste, dove grazie alla sinergia con Caritas sono state accolte diverse famiglie insieme ai loro animali domestici), assistenza veterinaria gratuita ai pets dei rifugiati in 38 Paesi, grazie a specifici accordi. La raccolta fondi