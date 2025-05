Un timbro per ogni vetta: arrivano la guida ai Rifugi e il Passaporto delle Dolomiti

Cime spettacolari, silenzi assoluti, sentieri che si perdono tra boschi e creste: le Dolomiti, patrimonio naturale dell’umanità riconosciuto dall’UNESCO, tornano protagoniste in un’inedita guida firmata De Bastiani Editore. Da sabato 17 maggio, in edicola con Il Gazzettino, sarà disponibile Rifugi delle Dolomiti. Esplorando le vette patrimonio dell’umanità, una pubblicazione pensata per chi ama la montagna vissuta con lentezza, rispetto e voglia di scoperta.



La guida propone un viaggio suggestivo attraverso i nove sistemi dolomitici riconosciuti dall’UNESCO, raccontando una selezione di rifugi alpini scelti non per la loro fama, ma per la loro autenticità. Con un principio semplice: quasi tutti sono raggiungibili solo a piedi. Ogni rifugio è presentato con una scheda descrittiva che ne illustra la storia, l’ambiente, le peculiarità e i percorsi consigliati, offrendo uno sguardo attento non solo alla meta, ma anche al cammino.



A rendere l’esperienza ancora più coinvolgente è il Passaporto delle Dolomiti, incluso in allegato: un vero e proprio diario di viaggio in cui raccogliere i timbri dei rifugi raggiunti. Ogni timbro è un ricordo, una tappa impressa su carta che rende ogni escursione parte di una narrazione personale. Uno strumento pensato per escursionisti esperti, ma anche per famiglie e camminatori occasionali che vogliono riscoprire il piacere del passo lento e della conquista graduale.



Più che una semplice guida, questo volume è un invito all’esplorazione consapevole di un territorio unico al mondo; le Dolomiti, con i loro profili frastagliati e le rocce che si tingono di rosa all’alba e al tramonto, raccontano una storia lunga 250 milioni di anni. Conoscere i loro rifugi significa entrare in contatto con una cultura alpina che ha saputo convivere con la montagna, senza mai cercare di dominarla.



Rifugi delle Dolomiti sarà disponibile in tutte le edicole al prezzo di €8,80 più il costo del quotidiano Il Gazzettino.