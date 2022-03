Un tetto per il prezzo della benzina

TRIESTE - La Slovenia sta discutendo in questi giorni per arrivare a un provvedimento che fissa un tetto ai prodotti petroliferi, compreso il prezzo della benzina.

Il Paese assicura che ci sono scorte sufficienti , annunciando la volontà di fissare le accise al livello più basso e di dare il via alla regolamentazione del prezzo al dettaglio dei prodotti petroliferi. Una decisione che dovrebbe fermare l’incremento del prezzo del pieno, che si è registrato anche oltre confine.



In questi giorni in Friuli Venezia Giulia si assiste alla corsa ai distributori oltre confine; ad esempio in quello di Vencò si registra fino ad un’ora di coda per potersi rifornire alla pompa.