Un tesoro da mezzo milione di euro scoperto nell'intestino di un capodoglio spiaggiato alle Canarie

Un'incredibile scoperta è avvenuta lo scorso maggio sulle coste dell'isola di La Palma, alle Canarie, quando un capodoglio spiaggiato ha rivelato un tesoro nascosto nel suo intestino. L'autopsia condotta dagli esperti dell'Università di Las Palmas ha svelato la presenza di una pietra di ambra grigia di dimensioni notevoli, del peso di 9,5 kg e con un valore stimato di mezzo milione di euro.



"Le onde stavano colpendo il capodoglio. Quando sono tornato sulla spiaggia, nessuno si rendeva conto che ciò che avevo tra le mani era un pezzo di ambra grigia", ha dichiarato il patologo spagnolo responsabile dell'esame sul grande cetaceo. La scoperta ha destato grande sorpresa e ammirazione, soprattutto considerando che solo l'1% dei capodogli è in grado di produrre tale preziosa sostanza.



L'ambra grigia si forma negli intestini delle balene che si nutrono di calamari e seppie, i quali vengono in parte digeriti ed assimilati dall'organismo e in parte espulsi. Ciò che rimane all'interno dell'animale si compatta, formando l'ambra grigia, un elemento naturale estremamente raro conosciuto anche come "oro fluttuante". Tuttavia, se la pietra diventa troppo grande, può essere espulsa dall'animale o addirittura provocarne la morte.



Attualmente, l'istituto dove opera il patologo sta cercando un acquirente interessato a questo tesoro unico, che di solito viene impiegato nell'industria della profumeria. I fondi ottenuti dalla vendita dell'ambra grigia saranno destinati a un fondo di aiuto per le vittime del vulcano de La Palma, che nel 2021 ha causato danni per oltre 800 milioni di euro. Una generosa iniziativa che mira a sostenere coloro che sono stati colpiti da questa catastrofe naturale e a contribuire alla ricostruzione dell'isola.



Questa straordinaria scoperta, oltre a suscitare l'interesse degli scienziati, ha catturato l'immaginazione di molti, ricordando episodi simili avvenuti in passato. Storie di tesori nascosti che emergono dal ventre dei grandi mammiferi marini, portando con sé un fascino intramontabile e un'incredibile prova della maestosità della natura.