Un regalo natalizio trovato dopo 46 anni dietro un muro in cartongesso

USA - Tim King, un 53enne che gestisce un'impresa edile a Lombard, in Illinois, ha fatto una scoperta inaspettata durante i lavori di ristrutturazione della casa dei suoi genitori. Mentre stava abbattendo un muro di cartongesso, ha trovato un pacchetto natalizio confezionato con carta Disney datata di un'epoca passata, che si era nascosto lì per 46 anni. Il regalo, destinato a Tim quando era bambino, non aveva mai raggiunto il suo destinatario. "Prima di chiudere il muro in cartongesso, ho pensato: probabilmente dovrei guardare e vedere se non c'è niente lì dietro. E in effetti c'era un regalo. Dopo averlo tirato fuori ho visto che la carta da regalo era molto vecchia e ho notato che sopra c'era il mio nome", ha raccontato il 53enne al network KTLA5.

Le circostanze che hanno portato il regalo a finire dietro il muro rimangono un mistero. I genitori di Tim, ormai anziani, non ricordano nulla a riguardo, ma probabilmente il pacchetto è scivolato attraverso una fessura mentre veniva nascosto in soffitta per essere tenuto segreto. Successivamente, con i lavori di ristrutturazione e la chiusura del muro, il regalo è rimasto imprigionato. Il contenuto del pacchetto, svelato dal 53enne in un video sui social, è un set di aeroplanini colorati, i Thunder Jets, che Tim ora può finalmente aprire, 46 anni dopo. Questo è il profilo Instagram di Tim King, con i video sul regalo ritrovato.