Un rallentatore e un semaforo: novità per la viabilità a Oderzo

ODERZO - Un rallentatore e un semaforo a chiamata. Diverse le novità lungo la viabilità opitergina.



Un rallentatore è stato installato in via Cal dea Piera, la stradina che costeggia il retro della caserma Zanusso. Qui c’è il limite dei 50 km/h ma molto spesso le auto sfrecciano a velocità ben più elevate.



La decisione arriva dopo diverse segnalazioni dei residenti.



Nel frattempo in zona Fratta è comparso il semaforo a chiamata lungo la regionale postumia, all’altezza di via Friuli. Permetterà il passaggio della regionale in sicurezza per i pedoni.



Inoltre da segnalare un cambio di viabilità in via Spinè e via Maddalena. Nella prima l’impresa Cendron ha aperto il cantiere per realizzare una nuova linea di illuminazione stradale.



È stato pertanto istituito un senso unico alternato dall’incrocio di via Spinè e via Postumia I Tronco fino al sottopasso di Spinè, che rimarrà operativo fino al 18 febbraio.



In via Maddalena è stato istituito il senso unico per tutta la lunghezza della via fino al 26 marzo.