Un positivo nel gruppo squadra, salta la partita

VITTORIO VENETO - Rinviata per Covid il match in programma domani pomeriggio al Barison di Vittorio Veneto, tra Vittorio Falmec e LiaPiave, valida per il Girone C del campionato di Eccellenza.



La formazione di casa ha accertato un positivo all’interno del gruppo squadra. Si tratta del secondo rinvio per i vittoriesi: il primo, contro l’Union Pro, era dovuto a un positivo nella squadra avversaria.