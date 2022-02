Via un ponte storico per far passare il mega yatch di Bezos, è polemica

MONDO - Smantellare lo storico ponte Koningshaven, noto come 'De Hef' e costruito nel 1878 a Rotterdam, per permette al mega yatch del miliardario Jeff Bezos di transitare. Il sindaco Ahmed Aboutaleb aveva già dato il suo via libera, anche perché i costi della rimozione e del successivo riassemblamento del ponte sarebbero stati tutti a carico del fondatore di Amazon. Ma ora, come scrive la Frankfurter Allgemeine, ci sta ripensando. Dopo la protesta dei cittadini, infatti, gli stessi amministratori che avevano dato per fatta l'autorizzazione a Bezos, ora dicono che il piano non è stato ancora approvato. Ancora da valutare, infatti, gli effetti ambientali ed economici della rimozione e ricostruzione della parte centrale del ponte, oltre che eventuali danni per la sua conservazione.

La guida turistica Eddy le Couvreur ha spiegato al New York Times che il ponte, progettato dall'architetto olandese Pieter Joosting, è un'istituzione nello skyline di Rotterdam e un tempo era utilizzato per il traffico ferroviario. Ha un sollevamento verticale ed è stato il primo del suo genere nei Paesi Basis, poi copiato negli Stati Uniti. L'estetica industriale moderna del ponte ha ispirato un cortometraggio nel 1928, ha aggiunto. Gravemente danneggiato durante un bombardamenti negli anni '40, è stata una delle prime strutture a essere ricostruite dopo la Seconda guerra mondiale. E' stato restaurato nel 2017.

Intanto Amazon tace, così come anche Oceanco, la società olandese di yacht personalizzati che sta costruendo la barca e che in una e-mail al New York Times ha spiegato di non poter commentare i progetti in costruzione o i clienti per motivi di riservatezza. Intanto Boat International, che pubblica articoli sull'industria dei superyacht, ha riferito che quella in costruzione per Bezos è destinata a diventare la più grande barca a vela del mondo, con i suoi 127 metri di lunghezza, quando sarà completata entro la fine dell'anno. Supererà anche la Sea Cloud , barca a vela costruita nel 1931 e di proprietà di Yacht Portfolio, una società di investimento con sede a Malta. Bloomberg ha riferito che la costruzione del superyacht potrebbe costare più di 500 milioni di dollari a Bezos che è la seconda persona più ricca del mondo dopo l'amministratore delegato di Tesla, Elon Musk.