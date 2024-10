Circolo Musicale Tarzo partner di ‘Un ponte musicale tra Sardegna e Veneto’

Il Circolo Musicale Tarzo sarà partner tecnico di ‘Un ponte musicale tra la Sardegna e il Veneto’, l’iniziativa culturale organizzata dal Circolo Culturale Amicizia Sarda APS di Treviso che si terrà sabato 5 ottobre presso il Museo di Santa Caterina a Treviso a partire dalle ore 18.00.

L’evento prevede un fitto programma di scoperta delle tradizioni culturali sarde, venete e di altre parti del mondo. In particolare, la serata comincia con la mostra e la presentazione di alcuni strumenti musicali della Sardegna, quali launeddas, benas sulittu a corda, kiterra battente dieci corde, kiterra barocca dodici corde, strumenti a percussione, tamburo di Gavoi, mantice fisa, organetto ed altri.

A seguire, il Circolo Musicale Tarzo proporrà un viaggio alla scoperta dei flauti provenienti da varie parti del mondo nelle loro varie accezioni e sonorità. A condurre la presentazione sarà la nostra musicista Federica Feltrin, che racconterà le particolarità di questo strumento a seconda delle varie zone geografiche ed epoche storiche.



Alle 19.30 è previsto l’inizio del concerto del gruppo Prendas con danze e canti della tradizione popolare sarda, mentre alle 21.00 avrà inizio l’esibizione del coro ‘Voci del Besta’ composto da docenti ad alunni della scuola I.S. Fabio Besta di Treviso e diretto dal M° Viola. Al termine delle esibizioni è prevista la degustazione di prodotti tipici sardi.



«Siamo felici ed orgogliosi di essere stati coinvolti in questa iniziativa culturale. Potremmo dire che facciamo circolare il Circolo» afferma simpaticamente il presidente del Circolo Musicale Diego Astolfi. «A parte le battute, tutte le collaborazioni a livello territoriale per la diffusione della musica sono ben accette perché insite nella missione del Circolo Musicale Tarzo, come si evince anche dalle nostre rassegne Note in Circolo e Storie di Strumenti».



‘Un ponte musicale tra la Sardegna ed il Veneto’ ha il patrocinio del Comune di Treviso e il supporto da vari enti ed associazioni, tra cui la Regione Autonoma della Sardegna, la Federazione Associazioni Sarde in Italia, Eurotarget Viaggi, SardaTellus.it. La partecipazione all’evento è gratuita. Per maggiori informazioni, contattare il Circolo Culturale Amicizia Sarda APS al 392 2932200.