Un pollo ha tentato di entrare nel Pentagono

USA - E’ diventato un pollo famoso, quello catturato nella zona di sicurezza del Pentagono. L’animale stava cercando di entrare in uno degli edifici più blindati al mondo e ancora non è chiaro come sia arrivato fin lì.

Il pollo, preso mentre tentava di fare irruzione nel Pentagono, è stata portato in un pollaio dall’associazione Animal Welfare League. I volontari prima di portarlo tra i suoi simili gli hanno scattato una foto e l’immagine del pennuto ha fatto il giro del web. A dare per primo la notizia è stato il Military Times, che ci ha scherzato su: “Si è perso per strada o è una spia specializzata in segreti militari?”.

