Un perizoma sul viso al posto della mascherina: passeggero è dovuto scendere dall’aereo

USA - “Il passeggero chiaramente non era in regola con il mandato federale della mascherina e apprezziamo che il nostro team abbia affrontato il problema a terra prima del decollo”: con questa nota stampa la compagnia aerea americana United Airlines ha spiegato quanto successo qualche giorno fa in Florida.



In realtà è il fatto e tutt’altro che banale. Un passeggero di 38 anni infatti è salito sul volo della United Airlines ma anziché indossare la consueta mascherina chirurgica, come da disposizioni sanitarie per il contenimento della pandemia, aveva sul viso un perizoma.



Il personale di bordo ha subito contestato al viaggiatore il fatto di non poter viaggiare con un simile “dispositivo” ma lui ha contestato l’imposizione delle mascherine che “tanto vengono tolte per bere e mangiare”. Pare che l’uomo non sia nuovo a simili comportamenti e inevitabilmente è stato accompagnato fuori dall’aereo. Il velivolo, dopo aver lasciato a terra il passeggero con il suo perizoma, è quindi decollato.