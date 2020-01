Un pene per beneficenza

Donne (e uomini!) di tutto il mondo godete! Grazie a un pene di silicone con la sagoma in rilievo di un koala e l’impugnatura a forma di Australia. Più che a uno slogan di questo tipo, l’azienda australiana Geeky Sex Toys si è affidata un tweet per veicolare una campagna che ha come obiettivo una raccolta di fondi. Lo scopo? Contribuire a risolvere il problema degli incendi che in Australia ha finora ucciso 27 persone, fatto sfollare centinaia di famiglie, distrutto case e raccolti, e causato danni ancora non quantificabili alla fauna. La Geeky Sex Toys, leader australiana nel settore dei sexy giocattoli (rigorosamente fatti a mano) domenica scorsa ha quindi messo in commercio un Dildo Down-Under Donation (DUDD) i cui proventi saranno destinati interamente alla causa di salvaguardia del territorio australiano.

Presentato su Twitter il lancio è diventato virale. Il prodotto? Più curioso che sexy, il vibratore in silicone è colorato in verde e oro e ha un koala decorato sull'asta e una mappa dell'Australia come maniglia. Secondo i social media di Geeky Sex Toys, la società ha finora raccolto 15 mila dollari, ma conta di doppiare presto la cifra. Il co-fondatore di Geeky Sex Toys e il designer del dildo Josh Porter hanno dichiarato a PinkNews: "Abbiamo pensato che siamo dannatamente bravi a progettare e produrre giocattoli sessuali, quindi facciamo un dildo a tema australiano e offriamo tutti i profitti in beneficenza!" Le reazioni sono state per lo più positive, anche se non sono mancate le voci ‘bigottamente’ critiche. La campagna comunque funziona. E non solo in Australia. Per acquistare il dildo di beneficenza basta andare sul sito Geeky Sex Toys.