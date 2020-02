Un nuovo sportello antiviolenza per le donne a Pieve di Soligo

PIEVE DI SOLIGO - Dal mese di febbraio 2020 presso la Casa delle Associazioni, in via Battistella a Pieve di Soligo, è attivo un nuovo Sportello del Centro Antiviolenza Stella Antares di Montebelluna. Il Centro Antiviolenza Stella Antares risponde al bisogno di creare, anche nel territorio di Pieve di Soligo, un servizio di riferimento specifico che abbia come mission quella di sostenere le donne vittime di violenza.

In virtù di ciò la Cooperativa Una Casa per L’uomo in collaborazione con il Comune di Pieve di Soligo, grazie al contributo della Regione Veneto, si sono attivati per l’apertura di un nuovo sportello per lavorare nell’ambito della prevenzione e del contrasto della violenza contro le donne. Stella Antares mette a disposizione delle donne diversi servizi gestiti da un’equipe tutta al femminile: dalla reperibilità telefonica e un primo contatto telefonico, a colloqui di accoglienza in uno dei 5 sportelli territoriali attivati e dislocati nei Comuni di Vedelago, Montebelluna, Asolo e Valdobbiadene, e da febbraio 2020 anche a Pieve di Soligo, ai colloqui di supporto psicologico, consulenza legale e gruppi di auto mutuo aiuto. Quando necessario sarà attivato un servizio di mediazione linguistico culturale per le donne straniere.