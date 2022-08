Un nuovo festival a Vittorio Veneto

VITTORIO VENETO - Vittorio Veneto diventa sempre più centro di gravità per le iniziative culturali legate alla musica. Dal 16 al 18 settembre prossimi, ospiterà infatti la prima edizione di un nuovo appuntamento che proprio a quest’arte è dedicato: il Vittorio Veneto Chamber Music festival. La musica da camera nacque in origine per le sale delle corti e per essere suonata da un numero limitato di esecutori. Tre le suggestive location del territorio vittoriese che faranno da sfondo alle performance degli artisti: il Teatro da Ponte, il Chiostro dei Carmelitani, e il Santuario di Santa Augusta.

«Una rassegna - spiega l’Assessore alla Cultura Antonella Uliana – che va ad arricchire ancora la nostra offerta artistica. Vittorio Veneto vede dunque rafforzarsi sempre di più il suo ruolo di città della Musica. Abbiamo voluto realizzare qualcosa di nuovo per il territorio, proponendo un genere nel quale il ruolo del singolo strumento rimane centrale. La direzione artistica della rassegna è affidata a Chiara Opalio.

«Sono estremamente entusiasta e curiosa di cominciare questa nuova avventura - spiega la nota pianista -. Da vittoriese ho sempre avuto in mente l’idea di realizzare un Festival nella mia città natale, in segno di ringraziamento per il supporto avuto negli anni e con l’intenzione di includere Vittorio Veneto in un progetto molto speciale per me. Ho sempre pensato che non ci fosse posto migliore per unire la bellezza della natura con quella della musica. Il mio intento è di far arrivare questo messaggio a più persone possibile, così che vittoriesi e non possano approfittare di tre giorni all’insegna di cultura, relax, intrattenimento ed occasioni per incontrarsi con amici e musicisti". OT