Un nuovo festival a Vittorio Veneto

VITTORIO VENETO - “Vittorio Veneto avrà il suo boutique festival, sarà l’unico in Italia a presentare solo film in anteprima nazionale. Una scommessa coraggiosa fatta da Piattaforma Lago, dall’amministrazione vittoriese e dal Multisala Verdi”. “30_70 Doc Fest” si terrà dal 19 al 21 novembre, e rappresenta un unicum in Italia e in Europa: si tratta di un festival di documentari internazionali dedicato ai mediometraggi di autori under 35 che presentano la loro prima opera in Italia.

Il festival è stato ideato e organizzato dal team di Piattaforma Lago e da Fondazione Francesco Fabbri. “Questa edizione del festival è una scommessa per noi e per la città di Vittorio Veneto, ma anche la risposta ad un’urgenza, quella di continuare a progettare e guardare al cinema come ad un atto di condivisione culturale collettiva fondamentale”, dichiara Viviana Carlet, che il dirige il festival insieme a Carlo Migotto e Alessandro Del Re.

La è composta da Caterina Erica Shanta, Filippo Foscarini ed Emanuele Gerosa, giovani talenti del cinema e delle arti visive del Triveneto. Questi i numeri dell’evento: 3 giorni di festival, 9 film internazionali, 7 film in concorso, 2 fuori concorso, 7 anteprime nazionali, 5 registe e 4 registi.