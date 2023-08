Un morto e un ferito in un incidente stradale

COGOLLO - Una persona è morta e un'altra è rimasta ferita in maniera grave in un incidente stradale avvenuto a Cogollo del Cengio (Vicenza). I due viaggiavano su un'auto che, per cause in corso di accertamento, si è ribaltata probabilmente per la perdita di controllo da parte del conducente. Sul luogo sono intervenuti il Suem 118 con un elicottero, i vigili del fuoco e i carabinieri.