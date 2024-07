Un morto e due feriti in un tragico incidente stradale sull'A4

VERONA - Una persona è morta e due sono rimaste ferite di cui una in modo grave nella collisione tra due auto avvenuto lungo l'Autostrada A4 nei pressi del casello di Verona Est in direzione Milano. Un automobilista è deceduto all'istante e i Sanitari del Suem 118 accorsi con quattro mezzi, hanno solo potuto constatare il decesso.

Gli altri due feriti sono stati invece trasportati all'ospedale di Borgo Trento, il più grave in codice rosso e il meno grave in codice giallo. Sul posto i Vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'area vigili del fuoco.