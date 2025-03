Un morto e cinque feriti in due incidenti, la vittima aveva 22 anni

PADOVA - Due gravi incidenti stradali hanno sconvolto la Monselice Mare nel pomeriggio di martedì 18 marzo, tra Candiana e Correzzola (Padova). Il bilancio è pesante: un giovane morto, più feriti gravi e viabilità in ginocchio per ore. A Villa del Bosco di Correzzola, una Volkswagen Touran è uscita di strada autonomamente. Il 22enne alla guida, un giovane marocchino residente nel Veronese, è morto sul colpo. Un passeggero è stato elitrasportato in condizioni critiche all’ospedale di Padova, mentre gli altri due occupanti, meno gravi, sono stati portati a Schiavonia.



Poco dopo, un secondo incidente ha coinvolto un furgone e un autoarticolato sempre sulla Monselice Mare, nel comune di Candiana. Un 30enne di Legnaro è stato trasferito in elicottero a Padova in condizioni critiche, mentre un altro uomo, originario di Dolo, è stato trasportato a Schiavonia, con ferite meno gravi. Il traffico è rimasto bloccato per ore, con lunghe code e deviazioni sulle strade secondarie. La Polizia Stradale di Piove di Sacco sta indagando sulle cause degli incidenti: tra le ipotesi, una possibile mancata precedenza in uno dei due schianti.