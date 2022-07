Un milione di euro in banconote finite al macero in discarica

ROMANO D’EZZELINO - Migliaia di euro in banconote finite nei rifiuti e triturate. L’incredibile vicenda riguarda un’azienda di Romano d’Ezzelino specializzata nello smaltimento di rifiuti e in particolare di elettrodomestici.



Proprio all’intero di una vecchia fotocopiatrice destinata allo smaltimento - secondo quanto riferisce il Giornale di Vicenza - sarebbero stati nascosti soldi per circa un milione di euro, finiti nel trituratore insieme alla fotocopiatrice. Mazzi di banconote da 500 e 200 euro letteralmente ridotti a brandelli insieme al macchinario. Questa la scena che gli operai della ditta, increduli, si sono trovati davanti agli occhi. Impossibile recuperarle.



I soldi sarebbero stati nascosti all’intero della fotocopiatrice, in uno dei contenitori destinati alla carta, per poi finire al macero, senza che nessuno se ne accorgesse Grande il rammarico degli operai: da norma di contratto, infatti, una volta scaricati in un centro di raccolta pubblico, gli scarti di famiglie o aziende diventano di proprietà di chi se ne fa carico per lo smaltimento e, in questo caso, ceduti per contratto alla ditta incaricata alla distruzione.