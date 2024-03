Un malore improvviso, giovane calciatore muore in campo a soli 13 anni

Il campo da calcio sabato pomeriggio si è trasformato in un luogo di dolore e sgomento, quando un giovane calciatore di soli 13 anni ha perso la vita improvvisamente durante una partita. Il dramma ha avuto luogo durante un incontro del campionato U15, che vedeva contrapposte le squadre dell'Onze Saint-Clément e della Jeunesse Sénonaise, nella regione francese dell’Yonne. Il ragazzo, indossando la maglia della sua squadra, si è improvvisamente sentito male, manifestando un forte dolore al petto a metà partita. Nonostante i tentativi frenetici degli istruttori sportivi presenti, che hanno prontamente praticato un massaggio cardiaco, il giovane è crollato in campo.



Gli sguardi attoniti dei compagni di squadra, degli avversari e degli spettatori hanno testimoniato l'impatto devastante di ciò che stava accadendo sotto i loro occhi. Anche se i soccorsi sono arrivati rapidamente, con l'intervento immediato dei vigili del fuoco e del Samu, purtroppo ogni sforzo per salvare la vita del giovane calciatore è stato vano. Il trasporto d'urgenza all'ospedale di Sens non è stato sufficiente a salvare il giovane calciatore. La notizia della sua morte ha generato un'ondata di dolore: dirigenti, allenatori e volontari dei club coinvolti hanno espresso la loro profonda tristezza per la perdita improvvisa di un giovane atleta, offrendo il loro sostegno e le loro condoglianze alla famiglia colpita dalla tragedia.