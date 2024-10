Un lavoro da sogno: 5mila euro per fare il giro del mondo alloggiando in hotel di lusso

MONDO – La catena alberghiera Ramada by Wyndham ha pubblicato un'offerta di lavoro che farà sognare gli appassionati di viaggi: un tour di tre settimane in giro per il mondo con uno stipendio di 5.000 dollari. Il ruolo è quello di "Chief Eat Officer", e il candidato selezionato avrà l'incarico di documentare il suo viaggio sui social media. Un viaggio da sogno con una paga interessante. L'opportunità prevede una remunerazione totale di 10.000 dollari: 5.000 dollari per coprire le spese di viaggio e 5.000 dollari come compenso. Il fortunato scelto alloggerà in vari hotel Ramada by Wyndham situati nei cinque continenti, condividendo esperienze su cibo, cultura e destinazioni di lusso.



Requisiti per candidarsi

Per candidarsi al ruolo di "Chief Eat Officer" è necessario avere più di 21 anni, un passaporto valido fino a dicembre 2025 e risiedere in Canada o negli Stati Uniti. La catena cerca persone attive sui social, in particolare su Instagram e TikTok, con una passione per la scrittura e i viaggi. La disponibilità richiesta è per un periodo di tre settimane tra aprile e giugno 2025. Le candidature possono essere inviate tramite email o social media, includendo video o contenuti già pubblicati su viaggi precedenti.