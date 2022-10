Un iPhone del 2007 è stato venduto per 40.000 euro, e voi avete qualche tesoro in casa?

USA - Un iPhone 2G, chiamato anche iPhone EDGE, del 2007 è stato venduto per quasi 40.000 dollari. A renderlo così prezioso, la scatola. Il vecchio prodotto Apple si trovava in un cassetto, sigillato e in ottime condizioni. Anche la pellicola trasparente che avvolte la scatola è ancora intatta. E per mantenere, e accrescere, quel valore, l’acquirente non dovrà aprire il prodotto. Il collezionista ha quindi acquistato qualcosa che non vedrà mai, sborsando ben 40.000 dollari e aggiudicandosi l’iPhone dopo quindici giorni di offerte.

Il proprietario comprò l’iPhone nel 2007 per 599 dollari e lo lasciò imballato, nel cassetto. Sapendo, probabilmente, che avrebbe acquisito un valore inestimabile. I vecchi prodotti Apple, soprattutto se tenuti in ottime condizioni, possono valere una fortuna. Se a casa si ha un iPhone 2G, anche non sigillato, qualche collezionista sarebbe disposto a spendere anche mille euro. Possono valere anche i primi iPod, iPad, iBook. La cifra più alta sborsata per un prodotto Apple è stato un Apple 1 del 1976, venduto per 500.000 dollari dopo la morte di Steve Jobs.