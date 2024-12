"An ounce of prevention is worth a pound of cure". È una frase memorabile di Benjamin Franklin, che tradotta suona "un grammo di prevenzione vale un chilo di cura".

"Ecco, questa affermazione torna alla mente nel rileggere i dati dello studio "OKkio alla SALUTE" sul sovrappeso e l'obesità tra i bambini realizzato quest’anno dal Servizio Epidemiologico dell’Ulss 2 in accordo con l’Ufficio Scolastico Provinciale di Treviso" commenta Sonia Brescacin, Presidente della Commissione Sanità e Sociale in Consiglio Regionale del Veneto. Lo studio trevigiano fa riflettere: il 14,7% dei bambini è in sovrappeso e l’8,3% è obeso e l’obesità è in costante aumento anche in Veneto.

Alimentazione scorretta e cibo spazzatura, quest’ultimo diffuso soprattutto nelle famiglie più povere, sedentarietà, diminuzione delle attività fisiche e incremento esponenziale del tempo trascorso dai bambini davanti alla televisione o con i videogiochi sono impennati durante e dopo la pandemia Covid 19 e questo trend continua ancora oggi. L’obesità e sovrappeso sono un gravissimo problema: riducono le aspettative di vita, sono alla base di un numero impressionante di malattie e peggiorano la qualità della vita di chi ne è affetto: se vogliamo prevenire il deterioramento della salute degli adulti di domani dobbiamo intervenire nei giovani di oggi.

Proprio per questo nel Piano Regionale di Prevenzione 2020-2025 troviamo delle proposte interessanti, come il progetto "Scuole che promuovono Salute", con le mense scolastiche che propongono percorsi di educazione alimentare per le famiglie e i ragazzi; troviamo poi i progetti di promozione del movimento Programmma "MuoverSì", con le iniziative scolastiche "Pedibus" e "l’Andiamo a scuola da soli" che si integrano con i programmi per adulti come i Gruppi di cammino, al fine di incentivare la camminata e l’uso della bicicletta negli spostamenti della vita quotidiana.

Nella tutela della salute soprattutto dei bambini le precauzioni non sono mai troppe e per questo nella nostra Regione “un grammo di prevenzione vale un chilo di cura” non è un motto ma una realtà.