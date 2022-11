L’Azione, in collaborazione con Confagricoltura Treviso, Apat Veneto, le sezioni Cai del territorio e con il contributo del Comune di Vittorio Veneto, organizza la conferenza “Un fiore per aiutare le api” del dottor Dino Masetto (Confagricoltura Treviso), in programma sabato 12 novembre alle 15.30 nell’aula magna del Seminario a Ceneda.

A tutti i presenti sarà consegnata una bustina di semi di piante mellifere offerta dal Comune di Vittorio Veneto.

Nell’occasione ci saranno anche le premiazioni dei vincitori di Camminamonti 2022.

Dalle 15 è possibile ritirare la T-shirt ricordo per i partecipanti a Camminamonti 2022.