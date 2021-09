Un esemplare positivo, saranno abbattuti i visoni dell'allevamento

PADOVA - Saranno abbattuti tutti i visoni d'allevamento presenti a Villa del Conte, in provincia di Padova, unico allevamento Veneto dove è stato riscontrato un caso di positività, lieve, al coronavirus.



L'ha deciso il TAR del Lazio che ha rigettato il ricorso dell'azienda agricola Rizzolo contro l’Ulss 6 di Padova, la Regione e il Ministero della Salute.

Per i giudici, in assenza di certezze assolute, si dovrà provvedere quanto prima alla soppressione.

Nelle motivazioni della sentenza è stato inoltre segnalato che le centinaia di tamponi e test sono stati effettuati a campione e non su tutti gli animali presenti nell'allevamento. Da qui la sentenza.