Un disperso per il maltempo a Puos d'Alpago

Le forti piogge che hanno colpito il Veneto nelle ultime ore hanno scatenato situazioni di emergenza in varie zone della regione. Tra le notizie più preoccupanti, spicca la scomparsa di un vigile del fuoco fuori servizio, che si stava adoperando per aiutare suo padre lungo le sponde di un torrente nella zona del Bellunese. L'uomo è stato segnalato come disperso tra Puos d'Alpago e Bastia, nei pressi di Belluno.



La notizia è stata confermata da fonti ufficiali della Regione Veneto, che hanno reso noto che l'uomo stava cercando di sistemare dei sacchi di sabbia per proteggere la zona dalle crescenti acque dovute alle incessanti piogge. Purtroppo, mentre era intento nel suo compito, il vigile del fuoco sarebbe scivolato nel corso d'acqua ingrossato, finendo in una situazione di pericolo.



Al momento, i pompieri stanno conducendo le operazioni di ricerca per ritrovare l'uomo disperso. Tuttavia, le continue precipitazioni stanno ostacolando notevolmente gli sforzi dei soccorritori, rendendo l'operazione particolarmente difficile e rischiosa.



Ma il maltempo non ha colpito solo la zona bellunese. Nella stessa area, sono state segnalate alcune frane di fango e altro materiale a Cima Gogna, nei pressi di Auronzo, rendendo la situazione ancora più delicata. Inoltre, il vento che è cresciuto di intensità nelle ultime ore ha causato danni notevoli in alcune località del trevigiano, tra cui Gaiarine, dove i tetti di alcune case sono stati scoperchiati.



Nel vicentino, dove il fiume Bacchiglione è in piena, sono state aperte in serata le strutture di laminazione di Caldogno al fine di mettere in sicurezza le città di Vicenza e Padova, insieme alle Valle del Chiampo, che sono particolarmente esposte agli effetti delle piogge intense.



Le autorità locali stanno lavorando instancabilmente per gestire la situazione di emergenza che si è creata a causa delle avverse condizioni meteo. Si raccomanda a tutti i residenti di tenersi informati sulle condizioni del tempo e di seguire le direttive delle autorità per garantire la propria sicurezza in questa situazione critica.