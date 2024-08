Un delfino ha preso di mira i bagnanti di una spiaggia “molestandoli sessualmente”

GIAPPONE - Cresce l'apprensione tra i bagnanti della baia di Wakasa, in Giappone, a causa di una serie di aggressioni da parte di un delfino, che ha già colpito almeno 18 volte nel 2024. Dal 2022, gli attacchi sono stati complessivamente 47, concentrati soprattutto nelle vicinanze delle città di Mihama e Tsuruga, situate a circa 300 chilometri a ovest di Tokyo.



Secondo gli esperti, a differenza di quanto si potrebbe pensare, dietro questi episodi non c'è un gruppo di delfini, ma un singolo esemplare descritto come "sessualmente frustrato". Ryoichi Matsubara, direttore dell'Acquario di Echizen Matsushima, ha spiegato che il delfino avrebbe cercato di stabilire un contatto fisico con i bagnanti, manifestando comportamenti riconducibili agli istinti di accoppiamento.



Le autorità locali hanno emesso un avvertimento per chi frequenta la baia, consigliando di mantenere la distanza dai delfini per evitare ulteriori incidenti. Tra gli attacchi più gravi registrati, vi è quello ai danni di un bambino che ha riportato ferite a una mano, richiedendo 20 punti di sutura.