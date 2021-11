Un coniglio causa una lite all’aeroporto di San Paolo

BRASILE - Nel terminal dell’aeroporto San Paolo, in Brasile, il trasporto di un coniglietto ha causato un bisticcio tra una giovane coppia e gli addetti KLM, la nota compagnia aerea olandese. I ragazzi dovevano raggiungere Dublino, con scalo ad Amsterdam. Il loro animaletto Alfredo sarebbe dovuto salirea bordo con loro. Infatti, grazie ad un’ingiunzione speciale del tribunale brasiliano, ai due era stato concesso che per tutta la durata del viaggio il loro coniglietto fosse comodamente riposto accanto ai sedili. Un caso a dir poco raro dato che solo alcuni animali, come cani e gatti, possono essere trasportati a bordo della vettura.

Il personale KLM si è sorpreso, quindi, quando la coppia ha insistito per portare Alfredo con sè. A causa di un problema di comunicazione, i responsabili erano totalmente ignari dell’esenzione per il coniglietto. Da qui, un’accesa discussione che poi si è trasformata in una vera e propria rissa. “Ce ne rammarichiamo profondamente, KLM disapprova ogni forma di violenza. Sia dai dipendenti che dai passeggeri. Stiamo indagando sul perché la situazione si sia così accesa”: ha comunicato un impiegato KLM.

“Sia i passeggeri che il coniglio hanno potuto continuare il viaggio il giorno successivo. A causa di un errore di comunicazione interna, la decisione di consentire eccezionalmente il trasporto di un coniglio nella cabina dell'aereo, basata su una decisione del tribunale, non è stata comunicata in anticipo al nostro equipaggio": si è giustificata la compagnia aerea in un comunicato. Tutto sommato la vicenda si è comunque conclusa con una nota positiva, infatti, secondo i post social della coppia: "Rabbit Alfredo ha mangiato bene durante il volo per Dublino".