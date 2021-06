Un centro sollievo a Cordignano

CORDIGNANO - Un nuovo Centro Sollievo per persone con diagnosi di demenza o Alzheimer in fase iniziale. Il servizio arriverà per la prima volta a Cordignano. E così diventa sempre più capillare la rete dei Centri Sollievo presenti nel distretto dell’Ulss 2 di Pieve di Soligo. Il nuovo Centro Sollievo di Cordignano è stato presentato alla popolazione, nel corso di una serata informativa, venerdì scorso.

Il progetto dei Centri Sollievo nasce in Veneto nel 2013 grazie all’impegno dei familiari delle persone affette da demenza e al sostegno della regione. Nel distretto pievigino dell’Ulss 2 si contano già nove Centri Sollievo attivi: a Cappella Maggiore, Codognè, Bibano di Godega di Sant’Urbano, Revine Lago, Susegana, Soligo, Conegliano, Sernaglia della Battaglia e Vittorio Veneto.

Il decimo, dunque, si appresta a diventare realtà a Cordignano. All’attivazione del nuovo Centro Sollievo di Cordignano dedicato alle persone con decadimento cognitivo e alle loro famiglie che, soprattutto nella fase iniziale della malattia, possono trovarsi in difficoltà nella gestione del loro caro, stanno collaborando attivamente l’Ulss 2 distretto di Pieve di Soligo, il Coordinamento Associazioni di Volontariato Sinistra Piave, l’amministrazione comunale di Cordignano e le associazioni Esserci Odv e Medi@età Odv.