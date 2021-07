"Un centro di raccolta animali selvatici anche a Belluno"

BELLUNO – Petizione in provincia di Belluno per un Centro di Raccolta aminimali selvatici (Cras) anche a belluno dopo l’apertura di Treviso.

In pochi giorni raccolte oltre 2.500 firme.

La petizione lanciata su Change.org da Cristiano Fant, cittadino veneto che chiede alle autorità locali la riapertura dei centri per il recupero per gli animali selvatici in provincia.

“La Provincia di Belluno”, spiega il testo, “è un territorio montano immerso nel verde, ricchissimo di animali selvatici di ogni specie, patrimonio indisponibile dello Stato, come ricorda la legge. Un patrimonio che non sembra meritevole dell’interesse della Regione Veneto e della Provincia stessa.” “Mancano infatti le strutture fondamentali per il recupero e le cure”, denuncia il promotore; “i CRAS (Centro Recupero Animali Selvatici) previsti dalla normativa ed il servizio di soccorso ai selvatici vittime di incidenti negli orari serali e notturni. Strutture un tempo presenti”.



