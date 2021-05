Un centinaio di volontari per l'iniziativa "Puliamo il Meschio"

VITTORIO VENETO - Si è svolta nuovamente l’iniziativa Puliamo il Meschio organizzata da Legambiente del Vittoriese, l’Associazione Pescatori Sportivi del Meschio, il Comune di Colle Umberto, l’adesione del Comune di Vittorio Veneto e la collaborazione di SAVNO.



Come ogni anno, a primavera, l’attenzione dei volontari è rivolta al fiume più importante del territorio: il Meschio. Domenica giornata ecologica in cui una cinquantina di vittoriesi e altrettanti da Colle Umberto, forniti di guanti, pettorine, cappellini e di sacchetti hanno donato mezza giornata del loro tempo per fare un’azione concreta di servizio civile alleggerendo l'ambiente di 2 quintali e mezzo di rifiuti.



Le tipologie di rifiuto sono le solite: bottiglie di plastica e in alluminio, a farla da padrone sono i prodotti “usa e getta” e afferenti alla categoria “packaging”, bottiglie in vetro o barattoli e lattine, batterie d’auto, un copertone, buste e sacchetti, piatti e posate di plastica, bicchieri e cannucce , sacchetti di patatine, mozziconi di sigarette, dolciumi e caramelle oltre che alle ormai solite mascherine.



“Da anni cerchiamo di portare attenzione alla tutela del fiume tanto da dedicargli dal 2019 uno specifico progetto denominato “Corridoi Azzurri” - ha dichiarato Massimo De Nardi, della sezione vittoriese di Legambiente – queste iniziative di cittadinanza attiva non sono solo un momento di aggregazione sociale, ma è soprattutto un modo per fare qualcosa di concreto per l’ambiente, per noi, per i nostri territori e le future generazioni. I rifiuti abbandonati - continua De Nardi – hanno un impatto ambientale altissimo, per esempio abbiamo trovato in perfetto stato una scheda telefonica da 10.000 lire e una lattina con scadenza 1994, questo per dire che i rifiuti, una volta lasciati nell’ambiente, se non li togliamo, restano lì per sempre”.



“Quest’anno - aggiunge – abbiamo avuto anche l’entusiasta adesione e fattiva collaborazione dell’Amministrazione Comunale di Colle Umberto, a cui va il nostro sentito ringraziamento, così come vogliamo ringraziare la cinquantina di cittadini di Colle Umberto che sono intervenuti. L’attenzione all’ambiente va diffusa sempre di più, le amministrazioni pubbliche e le scuole hanno un ruolo importantissimo in questo contesto.



Voglio rivolgere anche un particolare ringraziamento all’Associazione Pescatori Sportivi del Meschio che, armati di stivali, sono entrati nel fiume per rimuovere rifiuti sommersi giacenti da tantissimo tempo e hanno messo a disposizione il loro mezzo per raccogliere i sacchi riempiti dai volontari. La loro continua e costante opera di salvaguardia e vigilanza del fiume è encomiabile, posso dire che sono le sentinelle del Meschio”.



“Grazie a tutti i volontari che sono intervenuti – continua De Nardi - è un’iniziativa di cura e di pulizia, un’azione concreta, per chiedere e avere territori più puliti e vivibili. Un piccolo gesto di grande valore educativo che contribuisce a sviluppare il senso civico dei partecipanti. E’ un atto concreto di impegno sociale, un gesto che ci avvicina agli altri perché siamo convinti che un mondo migliore passi da un impegno collettivo”.