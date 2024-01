Un cane randagio salva una neonata abbandonata tra i rifiuti in un sacchetto di plastica

LIBANO - Un cane randagio salva la vita a una neonata che era stata abbandonata tra i rifiuti in Libano. La bimba, avvolta in un sacchetto di plastica, è stata scoperta dal cane che ha attirato l'attenzione dei passanti trascinando il sacchetto in un luogo visibile dove sentendo il pianto della piccola alcune persone si sono allertate. La neonata è ora ricoverata in ospedale in condizioni stabili. La storia ha suscitato reazioni contrastanti nella società, oscillando tra indignazione per l'atto disumano e affetto per il coraggioso cane salvatore. Le immagini della neonata hanno generato una forte solidarietà online, con molte persone desiderose di adottarla. Tuttavia, rimangono incerti dettagli cruciali, come l'età esatta della bambina e l'identità dei genitori. La reazione del pubblico si è concentrata anche sull'eroismo del cane randagio, lodato come un esempio di bontà.