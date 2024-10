"Un bacio può uccidermi": sindrome rara mette a rischio la vita di una 25enne

BOSTON - Caroline Cray Quinn, una giovane di 25 anni originaria di Boston, vive con una rara condizione medica chiamata sindrome da attivazione dei mastociti (MCAS), che colpisce circa una persona su 150.000. Questa malattia le provoca reazioni allergiche estreme a cibi, profumi e comuni fattori ambientali, rendendo la sua vita quotidiana una sfida continua. Un bacio potrebbe rappresentare un serio pericolo per Caroline se la persona con cui si trova a contatto avesse consumato alimenti ai quali è allergica, come arachidi, noci, sesamo, senape, frutti di mare o kiwi. "Chi mi bacia non deve aver mangiato nulla nelle tre ore precedenti e deve lavarsi i denti prima di baciarmi", ha raccontato Caroline in un video pubblicato recentemente su TikTok, spiegando le severe precauzioni necessarie per evitare potenziali shock anafilattici. Diagnostica nel 2017, dopo anni di reazioni allergiche mai completamente spiegate, la sindrome ha cambiato drasticamente la vita di Caroline.

Nonostante abbia sviluppato le prime allergie fin dall'infanzia, è stato solo dopo una grave reazione nel 2017 che la situazione è peggiorata, portandola a sviluppare allergie multiple e a una diagnosi ufficiale di MCAS dopo otto mesi di attesa per consultare uno specialista. La vita di Caroline è condizionata da limitazioni significative: non solo nei rapporti personali, ma anche nelle semplici attività quotidiane. Durante i due anni successivi alla diagnosi, ha evitato di baciare qualcuno per paura delle reazioni, scoprendo in seguito che anche la muffa presente in casa sua era un fattore scatenante. Oltre agli alimenti, Caroline deve prestare attenzione a molti altri allergeni come peli di animali, polvere, calore e odori specifici. Questa rara condizione, sebbene già documentata in altri casi, resta estremamente poco comune e altamente debilitante, rendendo la vita di chi ne soffre una continua gestione del rischio per la propria salute.