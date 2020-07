A un anno dalla sua morte Asolo ricorda il sarto Daniele Berdusco che vestì anche il Presidente della Repubblica

Asolo - La città ricorda Daniele Berdusco, ad un anno dalla sua morte, con un'esposizione delle sue creazioni in piazza Garibaldi. Ciò che le sue mani hanno creato, ritorna in nella piazza centrale di Asolo, città che amava e dove ha vissuto fino alla morte, per una cerimonia di commemorazione.

Sarto di eccellenza, è stato presidente di Confartigianato Asolo dal 1990 al 2000 e dal 2008 fino alla sua morte, avvenuta il 4 luglio del 2019, anche Presidente dei Sarti in Confartigianato Marca Trevigiana. Proprio l'attuale presidente dell'associazione di categoria Fausto Bosa di Pieve del Grappa, lo ricorda con profonda stima: "E' stato un grande imprenditore ma anche un grande uomo. Un artigiano ed un vero artista, capace di coniugare passione e business, senza timore di mettersi in discussione."

Nato ad Altivole nel 1937, si reca presto a bottega in una sartoria di Milano, Berdusco ha poco più di vent’anni quando apre il suo atelier nel cuore di Asolo, lontano dai grandi centri d’interesse della moda. Consapevole della grande tradizione della sartoria veneta, perfeziona un proprio stile che lo porta rapidamente ad ottenere lusinghieri riconoscimenti e premi anche internazionali. "Non si è mai risparmiato" conclude Bosa "ha guardato avanti, cercando di trasmettere il suo sapere alle nuove generazioni, anche grazie a concorsi come Manichino d’Oro e Forbice d’Oro. Per il Veneto, ha portato nel mondo la nostra tradizione."

Nominato Cavaliere della Repubblica, è stato membro dal 1972 dell’Accademia Nazionale dei Sartori e ha rappresentato la Regione Veneto nel Consiglio dell’Accademia Nazionale dei Sartori, vestito esponenti del mondo politico, tra i quali anche Giorgio Napolitano e uomini di spettacolo come Marcello Mastroianni, e Orson Wells. E' l’unico sarto italiano che ha fatto parte dell’associazione The Customs Tailors and Designers Association of America.

La cerimonia di commemorazione sarà oggi in piazza Garibaldi, ad Asolo, alle 19.30.