"Un anno per la bonifica ambientale all'ex Carnielli"

VITTORIO VENETO - Ci vuole un anno, o anche di più, per eseguire la bonifica ambientale all’ex Carnielli. E’ emerso martedì durante la riunione della commissione che si occupa del sito.

“Ci è stato spiegato dai professionisti che il progetto per il piano di bonifica prevede un approccio completamente diverso rispetto all'attutale piano di bonifica ancora vigente – spiega Mirella Balliana, consigliere di Rinascita Civica – Partecipare Vittorio -. Sarà caratterizzato da una nuova campagna di analisi e l'intervento vero e proprio seguirà nuove tecniche. Questo modello di piano era già stata presentato, a febbraio, alla prima riunione in Provincia, l'organo competente per i piani di bonifica. Ieri da parte dei tecnici della ditta è emerso in modo chiaro che l' eventuale intervento solo per la parte ambientale richiederebbe dai 12 ai 14 mesi; questa ipotesi di tempistica che ci sembra del tutto realistica visto l'operazione su una vasta area inquinata, si scontra con le dichiarazioni rilasciate alla stampa dal sindaco, a febbraio, a margine della prima riunione in provincia dove dichiarava che nel giro di pochi mesi sarebbero partiti i lavori di bonifica e di urbanizzazione dell'area. L’ incontro di ieri ci ha ricondotto con i piedi per terra e ha dimostrato quante criticità ci siano nell'area. Certamente non si presenta come una semplice questione da risolvere in poco tempo; anzi l'intervento se approvato necessiterà di importanti studi di valutazione prima di procedere. Inoltre l'iter amministrativo prevede doverosi e importanti passaggi presso gli organi competenti che garantiscano il rispetto delle normative vigenti in materia ambientale. E' stato più volte ribadito, da parte del professionista, che il progetto del piano di bonifica dovrà concatenarsi con il progetto di urbanizzazione dell'area. Questo fa capire che finché non ci sarà una concreta idea sul nuovo piano di urbanizzazione, il piano di bonifica potrebbe subire dei rallentamenti”.

“Il sindaco ha dichiarato che la commissione ex Carnielli si occuperà solo dell’aspetto ambientale mentre tutto il resto sarà demandato alla commissione urbanistica – continua il consigliere -. A questo punto, considerate le numerose questioni urbanistiche che stanno sorgendo sull’area interessata dal piano, chiediamo che venga convocata al più presto la commissione urbanistica per iniziare un processo partecipativo che dovrebbe coinvolgere anche i cittadini”.