"Un amore impossibile", Sabrina Salerno e Enrico Monti felici da 30 anni

MOGLIANO - Lei cantante da 20 milioni di copie e sex symbol, lui imprenditore appena sposato. Un amore impossibile, "sul quale nessuno avrebbe scommesso". Eppure sono insieme da trent’anni. Sabrina Salerno, 54 anni, showgirl, trevigiana d’adozione, racconta per la prima volta pubblicamente, in una lunga intervista al Corriere della Sera, la sua storia con l’imprenditore Enrico Monti, 60 anni, compagno da 30 anni e marito da 16 anni. Oggi vivono a Mogliano Veneto e hanno un figlio, Luca Maria, di 18 anni.



“Parlare della mia vita privata è qualcosa di molto difficile e delicato - rivela la Salerno - Io e mio marito siamo molto riservati ma è stato piacevole raccontarci”. Salerno e Monti, infatti, si sono conosciuti per motivi di lavoro, come raccontano: “Ai tempi ero discografico - spiega Monti - avevo uno studio di registrazione dove hanno inciso Vasco Rossi, Sade e Simply Red. Andai ad un concerto di Sabrina allo stadio di Rovigo e cenammo con altri, 31 anni fa”. Un anno dopo il nuovo fatidico incontro: “Mi sono accorta subito che c’era qualcosa e che era importante”. “Anch’io - continua il marito - ma dovevo far finta di nulla: ero sposato da poco e avevo un figlio di qualche mese”. “Beh, io pure ero fidanzata. Ma l’amore non lo spieghi con la logica. Io in lui avevo visto l’amore salvifico”.



E oggi, 30 anni, dopo il loro amore è ancora forte e vivo. La gelosia? “Se dicessi che non lo sono per niente sarebbe una cavolata, ma non sono uno da scenate, altrimenti impazzirei. Tutto il mondo vorrebbe avere un rapporto con lei, di ogni tipo”, dice Monti. “Lo sono stata molto i primi anni”, risponde Sabrina Salerno ammettendo di aver distrutto quasi una camere di letto. Il segreto del loro amore? Tanta stima e grande rispetto. OT