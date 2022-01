Un altro positivo al Covid nel Venezia

VENEZIA - Un altro tesserato del Venezia è risultato positivo al Covid 19 durante i test tampone eseguiti oggi.

Lo comunica il club lagunare, non precisando se si tratti di un giocatore o di un componente dello staff.



In mattinata era stata resa nota la positività di altri 10 componenti del gruppo squadra, dopo i 4 già emersi sabato. La società ha informato le autorità sanitarie competenti, mentre "il tesserato è stato posto in isolamento secondo le attuali normative e seguirà le procedure previste dal protocollo sanitario".