Ultraleggero si schianta e prende fuoco, gravissimi i due occupanti

UDINE - Nel pomeriggio di oggi, 2 settembre, grave incidente aereo a Premariacco, in provincia di Udine. Intorno alle 17, un ultraleggero è precipitato nell'area adiacente all'aviosuperficie locale, provocando un incendio che ha avvolto il velivolo. Le cause dell'incidente sono ancora in fase di accertamento.

La centrale operativa Sores del Friuli Venezia Giulia è stata prontamente allertata e ha inviato sul luogo dell'incidente un'automedica e due ambulanze. I vigili del fuoco del distaccamento di Cividale, supportati dal funzionario di guardia del comando provinciale, sono intervenuti tempestivamente. All'arrivo dei soccorritori, l'ultraleggero, già in fiamme, si era schiantato in un uliveto adiacente al campo di volo.

I due occupanti dell’aeromobile, di cui uno giovane, sono stati trovati gravemente ustionati e riversi a terra. Il personale sanitario, assistito dai vigili del fuoco, ha subito iniziato le operazioni di soccorso. Parte della squadra dei pompieri si è occupata di estinguere i focolai e di bonificare le sterpaglie incendiate a seguito del rogo dell'aeromobile.

Le condizioni dei due feriti sono estremamente gravi. Dopo le prime cure sul posto, entrambi sono stati trasportati d'urgenza all'ospedale di Udine, dove sono stati accolti in Pronto Soccorso e posti in prognosi riservata. Le autorità stanno attualmente indagando per determinare le cause precise dell'incidente, con i carabinieri che sono intervenuti per svolgere i rilievi di competenza.